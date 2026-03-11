Japón empezará el lunes a liberar reservas de petróleo, pendiente de la decisión internacional

El alza de los precios del petróleo desde que Israel y Estados Unidos decidiesen lanzar un ataque a gran escala contra Irán, que reaccionó tal y como había anunciado, con un bloqueo del estrecho de Ormuz, preocupa en todos los puntos cardinales.

Es por ello que, mientras la Agencia Internacional de la Energía está pendiente de decidir hoy si libera la mayor reserva de crudo de su historia, Japón —un país con una fuerte dependencia del petróleo del golfo Pérsico— ya ha anunciado que el próximo lunes comenzará a desprenderse de parte del suministro que mantiene almacenado, en un intento de contener la subida de los precios.

Se trata, según las palabras de la primera ministra, Sanae Takaichi, de "facilitar la oferta y la demanda en el mercado energético internacional".

Tal y como ha planteado, en primer término se liberarán las reservas privadas equivalentes a quince días de suministro, así como también reservas nacionales equivalentes a un mes, que serán entregadas a las refinerías del país. Además, como ha apuntado, se recurrirá "con prontitud" a las reservas conjuntas con otros países productores.

Y, mientras el precio de la gasolina y el gasóleo se encuentra ahora mismo en Japón en el entorno de los 160 yenes, Takaichi ha avanzado que tras la liberación de la reserva se fijará un tope nacional que no supere los 170 yenes. En este punto, ha recordado que apenas un año antes de su llegada al cargo, el coste de los combustibles rondaba los 180 yenes.

Adicionalmente, la dirigente política ha abierto la puerta a seguir tomando medidas en beneficio de la economía de su país ante las "impredecibles" perspectivas de la situación del Golfo.

El país nipón es uno de los más perjudicados, junto con Corea del Sur, del cierre del estrecho de Ormuz, toda vez que tres cuartas partes de su suministro de petróleo llega a través de esta vía.