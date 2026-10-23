San Francisco busca ingenierías para preparar una ampliación ferroviaria de más de 6.500 millones de euros

San Francisco ha abierto un concurso de ingeniería vinculado a uno de sus mayores proyectos ferroviarios, la construcción de una conexión subterránea para llevar los trenes hasta el centro financiero de la ciudad. El contrato forma parte de un desarrollo valorado en 6.510 millones de euros, cuya financiación aún no está cerrada a falta de un tercio del total por cubrir.

Así pues, por el momento la ciudad estadounidense ha sacado al mercado la contratación de los trabajos de ingeniería que permitirán preparar esa obra, con la que aspira a transformar los desplazamientos metropolitanos al prolongar las vías de los trenes regionales hasta la estación situada en el corazón económico de la ciudad.

Para llegar ahí, será necesario construir una nueva conexión subterránea bajo una de las zonas más densamente urbanizadas de la ciudad, de modo que antes de comenzar la excavación de los túneles se requerirá una intervención sobre las redes de servicios que atraviesan el subsuelo y que podrían interferir con las obras: es precisamente esta fase la que ha dado lugar al contrato abierto ahora.

Con el 19 de noviembre como fecha límite para presentar candidaturas, el concurso se dirige a empresas de ingeniería con experiencia en grandes infraestructuras urbanas e incluso contempla la participación de agrupaciones empresariales.

En concreto, la autoridad pública responsable del proyecto busca una empresa que se encargue de diseñar las actuaciones necesarias para trasladar o proteger esas instalaciones, además de prestar asistencia técnica durante su ejecución, y los trabajos abarcan más de veinte redes de servicios públicos y privados, cuya continuidad deberá garantizarse mientras avance la construcción.