Amancio Ortega refuerza su presencia en EEUU con una torre de oficinas en Chicago

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, sigue apostando por Estados Unidos. A través de Pontegadea, su brazo inversor, ha decidido adquirir una torre de oficinas en Chicago por un valor aproximado de 490 millones de euros.

El complejo de oficinas está ubicado en el distrito financiero de Loop y pertenecía a Irvine Company, la firma del considerado mayor magnate inmobiliario de Estados Unidos, Donald Bren, según el portal especializado en el sector inmobiliario comercial e industrial CoStar.

El edificio cuenta con 51 plantas y actualmente tiene alquilados el 94% de sus espacios. De hecho, entre sus inquilinos figuran la consultora PwC, el despacho de abogados Barnes & Thornburg, la agencia internacional de calificación crediticia Fitch Ratings y el banco suizo de inversiones UBS.

Esta nueva operación de Ortega se sitúa como una de las mayores de Estados Unidos este año en el segmento de oficinas y la mayor venta de un inmueble de este tipo en los últimos años en Chicago.

Otras propiedades

Con esta adquisición, se amplía la cartera inmobiliaria del fundador de Inditex en Chicago, donde ya contaba con una torre residencial de 492 viviendas adquirida en 2023, además del edificio que ocupaba el Esquire Theatre, locales comerciales en North Michigan Avenue o un hotel, el Eurostars Magnificent Mile.

De esta manera, el fundador de Inditex continúa ampliando su patrimonio inmobiliario a escala global a través de Pontegadea, acumulando hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur.

Solo el año pasado cerró diez operaciones inmobiliarias por un valor superior a los 1.655 millones de euros. Así, Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria española, orientada a la compra y gestión de grandes edificios principalmente de uso no residencial.