Gold Coast, el barrio de Chicago en el que se encuentra la última adquisición inmobiliaria de Amancio Ortega

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, ha vuelto a poner el foco en el mercado norteamericano, como demuestra su última adquisición: unos 180 millones de euros por la torre de apartamentos de lujo The Sinclair en Chicago, en el exclusivo barrio de Gold Coast.

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Se trata, según Europa Press, de la mayor transacción inmobiliaria registrada en el mercado residencial de la ciudad estadounidense desde 2023, cuando el propio Amancio Ortega se hizo con otra torre de características similares. En esta ocasión, la compra consiste en una torre de 35 plantas cuya construcción concluyó en 2017 y que alberga un total de 390 viviendas. Sin embargo, no incluye el supermercado situado en el propio complejo, que cuenta con una propiedad independiente.

La transacción, cerrada el pasado jueves con la promotora local Fifield Cos., fue intermediada por la consultora JLL a través de Mark Stern, Kevin Girard y Zachary Kaufman tras salir al mercado el pasado junio.

Apuesta por Chicago

La compra de The Sinclair refuerza la presencia de Amancio Ortega en el mercado inmobiliario de Chicago, donde Pontegadea ya posee activos residenciales, hoteleros, comerciales y de oficinas.

Esta nueva adquisición se suma a la compra de 492 apartamentos en 2023 por unos 213 millones de euros; un proyecto en el que también había participado Fifield Cos. o a la reciente compra de un rascacielos de oficinas de 51 plantas por un valor aproximado de 490 millones de euros.

El patrimonio de Pontegadea en Chicago incluye también el antiguo edificio del Teatro Esquire, el hotel Eurostars Magnificent Mile y locales comerciales en North Michigan Avenue que cuentan entre sus inquilinos con marcas internacionales como Tiffany & Co. y Ralph Lauren.

Otras propiedades

De esta manera, el fundador de Inditex continúa ampliando su patrimonio inmobiliario a escala global a través de Pontegadea, acumulando hoteles, naves logísticas, bloques residenciales y centros comerciales en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur.

Solo el año pasado cerró diez operaciones inmobiliarias por un valor superior a los 1.655 millones de euros. Así, Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria española, orientada a la compra y gestión de grandes edificios principalmente de uso no residencial.