La gran tecnología comienza a pinchar en Bolsa

Las ventas han vuelto con fuerza al sector tecnológico y han acabado contagiando a buena parte de las Bolsas del mundo. El movimiento arrancó en Wall Street y se extendió después a Asia y, en menor medida, a Europa, en un nuevo episodio de nerviosismo en los parqués en torno a la gran tecnología.

Con el temor de que el mandato de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos desencadene subidas de tipos más agresivas y entre dudas sobre si las valoraciones del sector tecnológico han ido demasiado lejos, el golpe más visible de esas presiones bajistas lo recibió ayer SpaceX. La compañía que encabeza Elon Musk se dejó un 16% en una sola sesión, hasta los 154,6 dólares, borrando así casi 400.000 millones de dólares de capitalización. Este recorte llama especialmente la atención teniendo en cuenta el importante entusiasmo que despertó la empresa en su debut bursátil, hace poco más de una semana, cuando su valoración llegó a rozar los tres billones de dólares.

Con todo, la corrección de SpaceX solo fue la punta del iceberg de un cambio transversal. El Nasdaq, índice capitalizado por las grandes tecnológicas norteamericanas, cerró la última sesión con una caída del 1,3% y acumula un retroceso del 3% en lo que va de junio tras dos meses de fuertes avances apoyados en el tirón de la inteligencia artificial. La jornada de hoy arrancó con una pérdida por encima del 2% debido a las bajadas de empresas como Micron Technology o Nvidia.

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En Asia, por su parte, el ajuste fue todavía más severo. El Kospi de Corea del Sur, muy expuesto al negocio tecnológico, llegó a desplomarse casi un 10%, con gigantes de los chips como SK Hynix y Samsung apuntándose descensos de doble dígito. En paralelo, en Japón, el Nikkei 225 registró una pérdida del 3,6% a instancias del castigo a los valores tecnológicos y de semiconductores, como muestra la caída de un 10% de Softbank.

Y, aunque en menor medida, la ola vendedora también llegó a Europa. El Stoxx 600 retrocede a punto del cierre por encima del 0,5%, arrastrado por el -4,7% que ha marcado ASML, la empresa tecnológica más valiosa del viejo continente, en la Bolsa de Ámsterdam.

Todas estas correcciones reflejan el creciente temor de los inversores a que unas valoraciones muy elevadas, especialmente en las compañías vinculadas a la IA, sean más difíciles de sostener en un escenario de tipos altos.