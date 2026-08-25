Arabia Saudí invertirá 6.000 millones de euros para construir tres parques temáticos en París

Con una inversión de 6.000 millones de euros, el gobierno de Arabia Saudí proyecta levantar en las inmediaciones de París tres parques temáticos de la escala de Eurodisney.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Riad | DPA

Es el resultado más visible de la cumbre mantenida entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en visita oficial en la capital gala. De hecho, el viaje del heredero, que devuelve así a Macron su desplazamiento a Riad en 2024 a pesar de las críticas sobre la violación de derechos humanos en el reino, tenía como objetivo reforzar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, que superaron los 10.000 millones de euros en 2025.

Y, así, se firmaron varios acuerdos para reforzar la cooperación en ámbitos como la defensa, la salud o la inteligencia artificial. Sin embargo, solo se puso cifra públicamente a uno, un complejo con tres parques de atracciones, hoteles y experiencias de ocio complementarias al que uno de los fondos soberanos saudíes destinará unos 6.000 millones de euros. Se ubicará, a priori, en Cergy-Pontoise, y movilizará unos 22.000 puestos de trabajo.

Aunque los comunicados oficiales no han precisado la temática de ese núcleo de entretenimiento, Macron ha asegurado que será "algo nunca visto desde Disneyland París" al tiempo que recordaba su "interés por el manga".

Inversión extranjera

Al hilo de este anuncio, el presidente francés ha reivindicado su trabajo a favor de captar inversiones extranjeras y su filosofía de "ir a buscar los proyectos más ambiciosos y hacer de Francia el país donde se hacen realidad".

De paso, al hilo de la reforma de la ley de contratación pública en Arabia Saudí y de las dificultades que se encuentran las empresas extranjeras a la hora de operar en el reino, Macron y Bin Salman han acordado establecer un marco específico para los proyectos de las empresas galas en la península arábiga.

En conjunto, en una reunión con representantes de importantes empresas tanto saudíes como francesas, se sellaron una veintena de acuerdos para abrir nuevas vías de cooperación e inversión en sectores como la energía y los combustibles, las finanzas o el transporte.