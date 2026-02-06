Argentina y EEUU suscriben un acuerdo para reducir aranceles y actuar contra las falsificaciones

Argentina y Estados Unidos han suscrito el acuerdo comercial cuyas condiciones se habían negociado tras la visita del presidente argentino, Javier MIlei, a EEUU el pasado mes de octubre. El pacto incluye la apertura recíproca de mercados para productos clave como medicamentos, recursos naturales y la carne vacuna y también establece una mayor protección en el ámbito de la propiedad intelectual para combatir el mercado de las falsificaciones. El acuerdo se firmó en Washington por el representante comercial del gobierno de EEUU, Jamieson Greer, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Argentina concederá acceso preferencial a los mercados estadounidenses para exportaciones de bienes que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y diversos productos agrícolas. Como contraprestación, Estados Unidos eliminará aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Además, ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado para el comercio de carne vacuna.

El acuerdo también incluye la eliminación de barreras no arancelarias por parte de Argentina hacia las exportaciones estadounidenses. El país austral permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con normas aplicables de EE. UU. o internacionales y procedimientos de evaluación de conformidad de EE. UU. o internacionales, sin exigir requisitos adicionales de evaluación, y continuará eliminando barreras no arancelarias que afecten el comercio en áreas prioritarias.

Además, Argentina aceptará la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con las normas federales estadounidenses de seguridad vehicular y emisiones, así como certificados de la FDA y autorizaciones previas de comercialización para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Falsificaciones y productos agrícolas

En el campo de la propiedad intelectual, Argentina se compromete a seguir mejorando la aplicación de la ley contra bienes falsificados y pirateados, incluso en el entorno digital. Argentina también se ha comprometido a abordar desafíos estructurales que incluyen los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes y a trabajar para alinear su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales.

En lo que se refiere al mercado agrícola, Argentina ha abierto su mercado al ganado vivo estadounidense, se ha comprometido a permitir el ingreso de carne aviar de EEUU. en el plazo de un año y ha acordado no restringir el acceso al mercado de productos que utilicen ciertos términos relacionados con quesos y carnes. También se acordó simplificar los procesos de registro de productos para carne vacuna, productos cárnicos, menudencias y productos porcinos estadounidenses y no se aplicarán requisitos de registro de instalaciones para productos lácteos importados desde EEUU. Ambos países acuerdan trabajarán conjuntamente para abordar barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas y para estabilizar el comercio global de soja.

Argentina y Estados Unidos acuerdan también cooperar para facilitar la inversión y el comercio en minerales críticos. El pacto incluye facilitar la inversión estadounidense en la exploración y procesamiento de litio y cobre, además de dar prioridad a EEUU como socio estratégico en este terreno.

El país austral se ha comprometido a abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.

Comercio digital

En el terreno del comercio digital, Argentina se ha comprometido a facilitarlo con Estados Unidos mediante el reconocimiento de ese país como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para la transferencia transfronteriza de datos, incluyendo datos personales, y a no discriminar servicios digitales o productos digitales estadounidenses. Argentina también tiene la intención de reconocer como válidas para su legislación las firmas electrónicas que sean válidas bajo la ley estadounidense.

Finalmente, Argentina reforzará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países. Ambas partes también comprometen a identificar herramientas para alinear enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes.