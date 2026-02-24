Argentina lanza un nuevo bono en dólares para financiarse por 2.000 millones

Argentina ha anunciado la emisión de un bono en dólares para captar hasta 2.000 millones de dólares (1.698 millones de euros) destinado a pagar vencimientos en julio de este año con bonistas privados, según informó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía en su cuenta de X.

El gobierno pretende captar 500 millones de dólares mensuales hasta completar el monto máximo de este programa de emisión, fijado en 2.000 millones. Los recursos obtenidos se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026.

El bono vencerá el 29 de octubre de 2027 y tendrá una tasa nominal anual del 6%, mientras que el precio inicial se licitará. Asimismo, los intereses se pagarán de manera mensual y el capital se abonará íntegramente al momento del vencimiento.

Otro bono en dólares en diciembre

Se trata de la segunda emisión de bonos en dólares que realiza el gobierno de Milei, después del título a cuatro años que lanzó a principios de pasado mes de diciembre, con una tasa de interés del 6,5%. Este lanzamiento supuso la vuelta de Argentina al mercado internacional de deuda después de varios años.