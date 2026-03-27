Un ataque ocasiona pérdidas millonarias a la stablecoin USR y cuestiona la seguridad de estos activos

El ataque de un hacker contra la stablecoin USR -emitida por la compañía Resolv Labs con sede en Emiratos Árabes Unidos- ha ocasionado pérdidas estimadas entre 23 y 25 millones de dólares y está comprometiendo seriamente la credibilidad de este tipo de criptoactivos, que precisamente centran su fortaleza en su vinculación a una moneda real, en este caso el dólar.

El fallo en el sistema se produjo el pasado domingo cuando un hacker depositó entre 100.000 y 200.000 dólares de otra stablecoin (USDC) para comprar USR, pero aprovechando la transacción el atacante logró emitir 80 millones de tokens USR sin respaldo, una cifra muy superior a la permitida por su depósito. En solo unas horas el criptoactivo, que debía de valer un dólar vio como su cotización se hundía hasta los 5 centavos de dólar. Hoy su cotización ha ascendido hasta los 20 centavos, según la web Coinmarketcap, pero sigue muy lejos de la que debería tener.

Tras el incidente, la empresa anunció el inicio de una investigación y recomendó evitar operar con sus propios activos. En su último comunicado, emitido ayer, Resolv Labs apunta que los USR acuñados ilícitamente se han mezclado con los USR previos al hackeo en numerosas billeteras y siguen circulando en mercados secundarios. "Los USR creados ilícitamente por el atacante nunca estuvieron respaldados por garantías y carecen de derechos de reembolso. Cualquier transacción en este momento conlleva el riesgo de involucrar tokens ilícitos y complica el proceso de recuperación", señala la empresa. El fondo de garantía de la criptomoneda no se vio afectado y las pérdidas se deben a la emisión de USR sin respaldo.

Supervivencia en cuestión

Resolv Labs indica también que está trabajando para desarrollar un plan de actuación y poder compensar a los afectados por las pérdidas. El modo en el que se pueda solucionar la crisis va a resultar fundamental para facilitar la supervivencia de este criptoactivo, ya que la confianza es un elemento clave en el mercado de las stablecoins, que basan su credibilidad precisamente en estar respaldados por activos reales y en no sufrir los episodios de volatilidad que sí afectan al resto de criptomonedas.

No es la primera vez que se registran ataques contra una stablecoin, pero en otras ocasiones las pérdidas de valor apenas alcanzaron a unos centavos de dólar y acabaron corrigiéndose en poco tiempo. En esta ocasión, han pasado cinco días desde el ataque y la cotización de USR se mantiene muy baja. Además, los afectados esperan noticias sobre como podrán recuperarse de unas pérdidas en las que no han tenido nada que ver y parecen deberse a una brecha de seguridad en el diseño de la propia stablecoin, que ha permitido que se produzca un ataque con consecuencias muy graves para los poseedores de USR.