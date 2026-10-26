Audi producirá unos 200.000 SUV al año en Estados Unidos a partir de 2030

Audi invertirá unos 3.500 millones de euros para construir su primera planta en Estados Unidos, concretamente en Georgia, donde prevé crear aproximadamente 4.500 empleos para una fábrica con capacidad para producir 200.000 vehículos al año partir de 2030.

Según la compañía, que corrobora así el anuncio realizado en las últimas horas por Donald Trump, en esta planta, que comenzará a construirse el año que viene, se fabricarán SUV prémium diseñados para el público norteamericano.

Pese a la apertura de estas nuevas instalaciones, el fabricante alemán ha asegurado que Alemania y Europa seguirán siendo las bases industriales de la compañía. "La expansión en Norteamérica complementa la red de producción existente y respalda la ambición a largo plazo de Audi de fortalecer su competitividad a nivel mundial", ha explicado el presidente de su consejo de administración, Gernot Döllner, que ha señalado que esta inversión se constituye como "un tercer pilar" en su estrategia.

Ante esta noticia, el inquilino de la Casa Blanca ha reivindicado que su decisión de aplicar aranceles está trayendo consigo importantes inversiones en Estados Unidos, de modo que están sirviendo para hacer "más rico" a su país.