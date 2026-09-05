Australia abre un concurso para ejecutar su próximo gran ciclo de inversión en agua

Australia sigue sumando población y sus ciudades necesitan acompasar ese crecimiento con nuevas infraestructuras. La presión es especialmente visible en Victoria, el estado del que Melbourne es capital, que avanza por encima de la media nacional y sigue proyectando nuevos desarrollos urbanísticos, mientras la administración calcula que sus residentes habrán aumentado más del 50% en el horizonte de 2050.

A unos 75 kilómetros al suroeste, Geelong surge como la segunda ciudad del estado. Lejos de los 5,4 millones de habitantes de la capital, afronta su propia expansión: actualmente ronda los 290.000 ciudadanos, pero se encamina a superar los 400.000 en los próximos 17 años. En este escenario de transformación, la empresa pública que gestiona el agua en esa región ha perfilado un programa de infraestructuras que prevé una inversión de aproximadamente 1.230 millones de euros ligada al crecimiento urbano, y que incorpora como primer paso la selección de un socio estratégico de construcción.

De ese procedimiento, cuyo plazo para hacer una manifestación de interés estará abierto hasta el 6 de octubre, saldrá una lista corta de empresas, y solo las seleccionadas podrán disputar el contrato definitivo. Con varios años por delante de extensión de las redes de saneamiento y de construcción de infraestructuras hidráulicas, entre las actuaciones planteadas se encuentra una nueva planta de tratamiento para producir 150 millones de litros de agua potable al día, además de la modernización de la que ya existe.

Interés de empresas españolas

El de Australia no es un mercado ajeno para las grandes empresas españolas. ACS, a través de Cimic, se configura como uno de los principales contratistas del país también en lo relativo a las instalaciones hidráulicas. Así, por ejemplo, ha dejado su sello en una planta de tratamiento de aguas residuales para Melbourne Water y es pública su alianza con la empresa pública de aguas de Tasmania; mientras Acciona mantiene una importante implantación en el país oceánico, donde combina la construcción de grandes infraestructuras con instalaciones de tratamiento de agua. Además, conoce de primera mano a la empresa pública de aguas de la zona de Geelong, con la que mantiene un contrato para el suministro de energía renovable.

Otros grupos españoles cuentan también con la experiencia que los acerca al tipo de infraestructuras que necesitará Geelong. Sacyr tiene una presencia especialmente relevante en el sector australiano del agua, donde opera ya una desaladora y mantiene una filial específica. Asimismo, Ferrovial dispone de presencia local y de una división especializada en infraestructuras hidráulicas.