El banco central de Países Bajos retira oro de EEUU y Canadá ante el riesgo de crisis

El banco central de Países Bajos ha trasladado 86 toneladas de oro de sus reservas a Londres procedentes de Nueva York y Ottawa con el objetivo de diversificar riesgos y facilitar su disponibilidad en caso de crisis.

Esta diversificación de las reservas de oro en varios países y continentes forma parte de una estrategia general de preparación ante cualquier coyuntura negativa, que contempla también medidas para "mejorar la liquidez y la negociabilidad" de sus lingotes.

De esta manera, entre los meses de marzo y agosto, la entidad neerlandesa transfirió 86 de las 313 toneladas de oro almacenadas en Estados Unidos y Canadá al Banco de Inglaterra, argumentando que allí se encuentra "el oro más fácilmente comercializable del mundo".

Este movimiento casi ha duplicado las reservas holandesas en Londres, pues pasan del 18 al 32% de las más de 612 toneladas totales. Nueva York y Ottawa mantendrán un 18,5% y el resto continuará en la ciudad neerlandesa de Zeist.

"Con esta reubicación, hemos mejorado la comerciabilidad de nuestras reservas de oro. Esperamos no tener que utilizarlas nunca, pero necesitamos reforzar nuestra capacidad de respuesta y preparación", ha sostenido el gobernador de la entidad, Olaf Sleijpen.