Los bancos centrales frenan sus compras de oro tras años impulsando el mercado

Los bancos centrales han reducido de forma notable sus compras de oro en la primera mitad de 2026, poniendo fin al fuerte ritmo de acumulación de reservas de los últimos años. Según los datos del World Gold Council, la asociación internacional de la industria del oro, sus adquisiciones pasaron 244 a 57 toneladas en el primer trimestre, si bien sumaron 288 en el segundo.

En conjunto, las compras del primer semestre ascendieron a 345 toneladas, el volumen más bajo para este periodo desde 2022 y un 17% menos que las 415 toneladas registradas en el primer semestre de 2025. El ajuste llega en un mercado que sigue marcado por unos precios históricamente elevados: la cotización del oro promedió 4.506 dólares por onza entre abril y junio, un 8% menos que el récord del trimestre anterior, aunque todavía un 37% por encima del nivel registrado un año antes.

Con todo, la demanda mundial de oro se mantiene prácticamente estable gracias al tirón de la inversión. El informe refleja que la demanda total del primer semestre aumentó un 2%, hasta 2.500 toneladas, impulsada por las entradas en fondos cotizados y por el mayor interés de los inversores, especialmente en los mercados asiáticos.

La joyería sigue sufriendo

La joyería, por el contrario, continúa acusando el impacto de unos precios que siguen cerca de máximos históricos. Según el informe, el consumo volvió a debilitarse en el segundo trimestre a causa del elevado coste del metal, que desincentivó las compras, especialmente en grandes mercados como China e India.

Aun así, el World Gold Council considera que la fortaleza de la inversión está compensando esa caída y mantiene unas perspectivas favorables para la demanda de oro en lo que resta de 2026.