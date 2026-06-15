Bankinter desembarca en Países Bajos con la compra de la plataforma hipotecaria Tulp

El banco español Bankinter ha acordado la adquisición del 100% de Tulp Hypotheken Holding B.V., una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria,

Mediante dicha operación, que ya ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, amplía su presencia geográfica a cinco países, todos ellos europeos: junto con España, tiene también presencia en Portugal, Irlanda y Luxemburgo. Además, se refuerza en un ámbito en el que Bankinter "tiene una amplia experiencia", como es el negocio hipotecario, según ha comentado la propia entidad.

La firma adquirida opera como plataforma especializada en financiación hipotecaria y actúa con un modelo de varios financiadores y productos. En concreto, su actividad cubre toda la cadena de valor, desde su origen, distribución y administración hasta la gestión de carteras hipotecarias. En la práctica, significa que conecta a financiadores e inversores con los clientes finales a través de una red de distribución y una plataforma operativa propia, gestionando todo el proceso hipotecario de principio a fin.

En cifras, Tulp origina volúmenes de financiación en el entorno de los 1.000 millones de euros anuales durante todo el proceso —desde que un asesor financiero inicia la solicitud de financiación por parte de un cliente hasta que se sella la hipoteca— y gestiona actualmente un volumen hipotecario de 4.000 millones de euros, tal y como han detallado fuentes conocedoras de la operación a Europa Press.

Además, el banco naranja ha explicado que cerca del 75% de las hipotecas en el país neerlandés se cierran a través de este método, lo que justifica el sentido del movimiento.