Trump redobla la apuesta y sube el arancel global al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que subirá del 10% al 15% los aranceles globales que impuso este pasado viernes en represalia frente al dictamen del Tribunal Supremo del país contra su política actual de gravámenes.

"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha señalado Trump, se aumentará "con efecto inmediato el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

Si bien el Supremo invalidó el efecto de los aranceles que decretó al amparo de la ley de emergencia, Trump ha ordenado estos nuevos gravámenes bajo otro instrumento legal que permite imponer aranceles máximos del 15% por un periodo de 150 días hasta la aprobación del Congreso.

Esta decisión llega solo un día después de que, en respuesta al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el presidente anunciase un arancel global del 10% blandiendo una normativa diferente.