BlackRock apunta que el petróleo puede bajar a precios de antes de la guerra si hay acuerdo con Irán

Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, ha dibujado dos escenarios diametralmente opuestos en la actual crisis del petróleo por la guerra en el Golfo. En el primero un acuerdo entre EEUU e Irán con este país reintegrándose a la comunidad internacional podría llevar a que los precios del petróleo caigan a niveles inferiores a los que se registraban antes de la guerra. Por el contrario, si el conflicto evoluciona mal y el precio del barril alcanza los 150 dólares podría producirse una "recesión global".

En una entrevista con la cadena BBC, Fink advierte de que es prematuro determinar cuál será la magnitud y el resultado final. A su juicio, si Irán sigue siendo una amenaza el petróleo puede estar años con precios por encima de los 100 dólares el barril, mientras que si el crudo iraní regresa al mercado, unido al crecimiento de la producción petrolera venezolana, los precios podrían situarse por debajo de los 72 dólares el barril que se registraban antes de la guerra o incluso caer hasta los 40 dólares.

"Un precio del petróleo de 40 dólares implica abundancia y crecimiento. La otra posibilidad es una recesión probablemente severa y pronunciada", ha apuntado en referencia al impacto del coste de los hidrocarburos para gran parte de la cadena de suministro, incluyendo fertilizantes para la agricultura o componentes tecnológicos.

En este contexto, Fink aboga por un "pragmatismo energético" que permita a los países usar los recursos disponibles para generar mayor abundancia, subrayando el papel clave que desempeña contar con energía y electricidad baratas.

Escasez de fuentes de energía en Europa

"Uno de los problemas fundamentales de Europa es su escasez de fuentes de energía", señala el financiero, destacando los distintos enfoques que los países del Viejo Continente están adoptando. Citó el caso de la apuesta de Francia por la energía nuclear de los países nórdicos por la hidroeléctrica y de España por la solar.

"Se trata de ser pragmáticos e intentar beneficiar a una mayor parte de la población. El aumento de los precios de la energía es un impuesto muy regresivo y afecta más a los pobres que a los ricos", ha comentado antes de señalar que si el petróleo hubiera estado a 150 dólares durante tres o cuatro años, "muchos países se habrían volcado rápidamente hacia la energía solar".

En este sentido, si bien destaca que Estados Unidos tiene suficientes hidrocarburos para ser independiente, reitera su llamamiento a que el país adopte plenamente la energía solar, para lo que necesita fabricar paneles solares en el país, construir sistemas de almacenamiento de baterías y de respaldo, y contar con una red eléctrica resiliente.

"Uno de los problemas del Reino Unido, Estados Unidos y Europa es que no tenemos redes eléctricas interconectadas. Tenemos redes más regionalizadas", señala Fink, para quien adentrarse en el mundo de la IA requiere de resiliencia y mucha más energía. "Entre otras cosas, no depender totalmente de una sola fuente", apostilla.

Sin semejanzas con la crisis de 2008

Por otro lado, el CEO de BlackRock ha rechazado que las recientes turbulencias en el segmento de deuda privada, donde algunas firmas han limitado los reembolsos, tengan alguna similitud con los preámbulos de la gran crisis financiera que sacudió los mercados mundiales entre 2007 y 2008.

"No veo ninguna similitud. Ninguna", ha zanjado Fink, para quien la crisis de 2007 se basó en el descomunal apalancamiento oculto de los balances, que sentó las bases de la crisis de 2008.

En este sentido, Fink considera que se trata de un segmento muy pequeño de los mercados de capitales, del que algunos inversores minoristas intentan retirarse, "al mismo tiempo que las instituciones llaman preguntando: ¿Puedo comprar más?". "Así que algunos están saliendo corriendo, otros intentan entrar", ha resumido.