Trump ofrece un plan de paz de 15 puntos a Irán y Teherán se niega a un acuerdo: "No volveréis a ver los precios del petróleo de antes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que habría hecho llegar a Irán una propuesta compuesta por 15 medidas con el objetivo de rebajar la tensión y avanzar hacia el fin del conflicto en Oriente Medio. Según informa The New York Times, citando fuentes con conocimiento de las negociaciones, el documento no se entregó directamente, sino a través de intermediarios, en este caso Pakistán.

De acuerdo con estas fuentes, el contenido del plan aborda principalmente cuestiones como el programa nuclear iraní y el desarrollo de misiles balísticos. Sin embargo, desde Teherán han negado que existan contactos directos entre ambas partes y sostienen que ha sido Washington quien ha intentado iniciar el acercamiento.

Trump aseguró que su Administración había mantenido "conversaciones muy sólidas" con Irán el domingo, tras apuntar a un "importante" consenso sobre los puntos para un eventual pacto con Teherán que ponga fin a la guerra.

"Hemos tenido conversaciones muy, muy sólidas. Veremos a dónde conducen. Tenemos puntos de acuerdo importantes. Yo diría que casi todos los puntos están acordados", ha señalado el presidente estadounidense en declaraciones a la prensa antes de viajar a un acto en Tennessee.

Trump ha indicado que las conversaciones "tuvieron lugar ayer (por el domingo)" con altos cargos iraníes, que no ha concretado, indicando que espera un encuentro "en algún momento muy pronto".

"No van a tener armas nucleares. Estamos hablando de eso. No quiero adelantarme a los hechos, pero han acordado que nunca tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento", ha asegurado, pese a que desde Irán han atribuido el anuncio de Trump a un intento de manipular el precio del petróleo.

"Yo no llamé. Ellos llamaron. Quieren llegar a un acuerdo. Y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo", ha indicado, reiterando que cualquier pacto debe ser "bueno" e implicar que "no haya más guerras, ni más armas nucleares". "Ya no van a tener armas nucleares. Están de acuerdo con eso", ha indicado, recalcando que cualquier acuerdo debe contener ese punto.

Según ha detallado a la prensa, los contactos con Teherán "se prolongaron hasta la noche". "Tienen mucho interés en llegar a un acuerdo. A nosotros también nos gustaría lograrlo", ha dicho sobre la posición de Irán, tras indicar que Washington espera volver a hablar este lunes y que estos contactos están encaminados a "poner fin al conflicto".

El pasado lunes, el mandatario estadounidense anunció el aplazamiento durante cinco días del ultimátum a Irán que terminaba ese mismo día y por el que exigía que Teherán permitiera el libre tránsito por Ormuz o, de lo contrario, atacaría sus centrales eléctricas.

Irán advierte a EEUU que "no volverá a ver" precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

Un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha enviado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos la advertencia de que "no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores", a la par que ha subrayado que no llegarán a un acuerdo con ellos "ni ahora ni nunca".

"No llaméis 'acuerdo' a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo", ha remarcado el portavoz del órgano militar en un mensaje recogido por la agencia iraní de noticias Fars, en alusión a informaciones sobre un posible plan de paz supuestamente enviado por Estados Unidos a Teherán del que han informado los diarios The New York Times y The Wall Street Journal.

En esa línea, la autoridad castrense ha subrayado que mientras Irán así lo decida "nada volverá a ser como antes", a menos que "la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo" de las "mentes" de Washington.

"Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca", ha zanjado el portavoz iraní.

Estas declaraciones se enmarcan en la escalada de hostilidades desatada tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, y en medio del anuncio de Washington de que pospondrá "todo ataque militar" contra las centrales eléctricas iraníes durante un periodo de cinco días, después de que el pasado sábado el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, diera un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.