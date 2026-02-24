BlackRock recomienda inversiones en renta variable en Japón y Europa

El fondo de inversión BlackRock recomienda apostar por inversiones en renta variable en Japón, mientras que en Europa apuesta por concentrar los esfuerzos en sectores como infraestructuras, farmacéutico y financiero. Un informe del fondo apunta que no se ha agotado el potencial de crecimiento en estos mercados, frente a lo que sucede en Estados Unidos.

"Los mercados están totalmente centrados en el desarrollo de la IA, pero abundan las oportunidades impulsadas por otras grandes fuerzas. Por ejemplo, Japón y Europa están incrementando el gasto fiscal para impulsar la autosuficiencia en medio de la fragmentación geopolítica", señala el informe que alaba las reformas corportativas realizadas en Japón, lo que "respalda nuestra sobrevaloración en renta variable".

BlackRock señala que no es tarde para lanzarse a invertir en estos mercados, a pesar de que ya el año pasado registraron importantes ganancias en comparación con el mercado norteamericano. A juicio del fondo, las politicas que se están implementando en Japón constituyen "una fuerza estructural de combustión lenta. El enfoque en la disciplina de capital y la rentabilidad para los accionistas está elevando la rentabilidad subyacente".

Según el informe, las empresas japonesas ahora se centran en maximizar los beneficios, en lugar de minimizar la deuda y una "disminución constante de las participaciones cruzadas entre empresas" está haciendo que Japón sea más atractivo para los inversores extranjeros. Recomiendan la renta variable sobre la deuda pública, ya que "una mayor emisión monetaria y una inflación más rígida pueden mantener los tipos elevados a largo plazo".

Oportunidades en Europa

En lo que se refiere a Europa, el informe apunta que la rentabilidad sobre el capital (ROE) general deberá mejorar mediante aumentos de productividad, en lugar de verse impulsada por impulsos cíclicos puntuales, por ello "nos centramos en las oportunidades sectoriales de la región. Nos gustan los sectores que se benefician de este aumento del gasto en defensa, infraestructura y energía".

También apuestan por el sector farmacéutico, ya que "presenta ganancias sólidas, valoraciones bajas en comparación con su historial y perspectivas de crecimiento gracias a la innovación en inteligencia artificial y a una población en rápido envejecimiento". El sector financiero también se considera atractivo ya que los gobiernos están facilitando la inversión en los hogares y las entidades financieras europeas, "infravaloradas", están dispuesta a canalizar esos ahorros hacia la inversión productiva.