Bogotá busca un aliado estratégico para el desarrollo inmobiliario de una parcela en uno de sus nodos estratégicos

Un negocio inmobiliario a 40 años en Bogotá. Es lo que ofrece la empresa pública que gestiona el metro en la capital de Colombia, que está buscando un aliado estratégico para desarrollar un área comercial y residencial vinculada a la próxima entrada en servicio de la nueva estación de metro al suroeste de la ciudad.

Se trata de desarrollar un espacio comercial de al menos 11.000 metros cuadrados dentro de una parcela —cuya propiedad mantendrá la empresa pública— que supera los 4.700 metros cuadrados. Este aprovechamiento se combinará, tal y como establecen los pliegos consultados por La Región Internacional, con la creación de vivienda y la apertura de servicios, cuyas posibilidades explotará la empresa seleccionada a lo largo de cuatro décadas.

Este proyecto se ubica en uno de los nodos estratégicos de Bogotá, dada la convergencia de infraestructuras de comunicación en la unión de las avenidas Primero de Mayo y Boyacá. Se trata de una zona densamente poblada, toda vez que unas 130.000 personas residen en un radio de apenas kilómetro y medio— a unos 20 minutos caminando— de la futura estación, que estará finalizada en el primer trimestre de 2028. Desde esa fecha, el flujo estimado de viajeros al día alcanza las 55.000 personas, si bien con el horizonte de 2050 esa cantidad llega a las 90.000.

Tras las últimas modificaciones de los pliegos, la fecha tope para presentar una manifestación de interés está fijada en el próximo 6 de abril. A partir de ahí, se evaluará la experiencia y la capacidad técnica de quienes pretendan participar y, a continuación, se abrirá una etapa de diálogo para definir los aspectos concretos del proyecto que precederá a la adjudicación.

Nueva línea de metro

En paralelo, se espera que a lo largo de este mes se vuelva a sacar a concurso la construcción de una nueva línea de metro en la capital de Colombia —después de que el primer intento de licitación por más de 4.100 millones de euros haya quedado desierto. El objetivo de las autoridades locales pasaría por adjudicar el contrato el año próximo y que el servicio esté operativo en 2035.