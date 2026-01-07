Brasil bate récord histórico de turistas internacionales

El auge turístico de Brasil en el panorama internacional sigue sin tocar techo. Con una subida del 37,1% sobre el año anterior, ha cerrado 2025 con un récord histórico de 9,3 millones de turistas extranjeros.

De hecho, esta cifra supone rebasar ya los objetivos planteados en el plan nacional de turismo, que proyectaba alcanzar 6,9 millones de llegadas internacionales a cierre del año.

Por mercados, Argentina lidera el ránking, con un total de 3,4 millones de visitantes; seguido a mucha distancia por Chile (algo más de 800.000) y Estados Unidos (casi 760.000). En paralelo, desde Europa, el total de visitantes llegados a Brasil asciende a 1,3 millones si se agrupan aquellos procedentes de Francia, Portugal, Alemania, España, Italia y Reino Unido.

Este flujo supone la apertura de nuevas oportunidades para las empresas, así como para la generación de empleos e ingresos, tal y como han destacado desde la agencia brasileña de promoción internacional del turismo.