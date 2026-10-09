Bruselas impulsa dos nuevos proyectos mineros críticos en España junto a otros 44 en Europa

La Comisión Europea ha presentado hoy una segunda tanda de 46 proyectos estratégicos para la extracción, procesamiento y reciclaje de minerales críticos en la Unión Europea entre los que ha incluido dos españoles: uno de extracción de cobre en la provincia de A Coruña y otro para el procesado de wolframio en Ciudad Real.

"Europa está redoblando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas", ha defendido en una rueda de prensa en Bruselas el vicepresidente europeo de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, quien ha explicado que los proyectos necesitarán una inversión prevista en el entorno de los 21.000 millones de euros para su puesta en marcha.

El pasado año, Bruselas ya designó una primera ronda de 47 proyectos estratégicos en suelo europeo y otros trece en otros países, a los que ahora se suma este nuevo listado, en el marco de una iniciativa que les garantiza simplificación de trámites para acelerar su puesta en marcha, asistencia para conectar a proveedores y compradores y apoyo para acceder a financiación.

A pesar de los anuncios, el ejecutivo comunitario no ha detallado de qué forma contribuirá con los proyectos seleccionados, pues su designación no implica un acceso automático a fondos europeos. Lo que establece la normativa europea es que la concesión de sus permisos no debe exceder de 27 meses —en el caso de los proyectos de extracción— o quince en otro tipo de desarrollos.

El objetivo es fortalecer las cadenas de valor europeas en sectores como el de las baterías, la defensa, la industria aeroespacial y los imanes permanentes, y no depender en más del 65% de terceros, especialmente de China. En concreto, la Unión quiere tener la capacidad suficiente para extraer a más tardar en 2030 al menos el 10% de los minerales estratégicos que consume y para transformar el 40% y reciclar el 25%.

Ubicación de las minas

En cuanto a los 46 nuevos proyectos estratégicos, se ubican en Bélgica, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, España y Suecia, y fueron seleccionados entre 102 solicitudes recibidas con base en criterios como su contribución a la seguridad del suministro, la viabilidad técnica, la sostenibilidad y los beneficios transfronterizos.

Abarcan quince de las diecisiete materias primas estratégicas que recoge la ley europea, tales como el litio, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, de modo que "contribuirán a diversificar el suministro en la cadena de valor de las baterías de la UE". Además, las iniciativas relacionadas con el magnesio y el wolframio servirán para las cadenas de valor de la defensa y la industria aeroespacial, mientras que los proyectos que abarcan elementos de tierras raras contribuirán al sector de los imanes permanentes.