El PIB acelera su crecimiento al 0,7% en el segundo trimestre por el tirón del consumo y la inversión

La Comisión Europea ha elevado dos décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, de modo que la economía española se mantendrá como la de mayor expansión entre las cuatro grandes de la eurozona, pero también anticipa que la inflación, que alcanzará el 3,9% este año, se situará por encima de la media europea.

Con un crecimiento estimado en el 2,6%, Bruselas calcula que el PIB español crecerá al 2,6%, con lo que se sitúa muy por encima del promedio de la Unión Europea, situado en el 1,4%, y llega a duplicar la mejora económica de la zona euro, del 1,2%. En todo caso, las autoridades comunitarias empiezan a vislumbrar una pérdida de impulso en los próximos ejercicios, a medida que se modere la creación de empleo y concluya el despliegue de los fondos europeos de recuperación.

Con la vista puesta en el horizonte de finales de este año, la mejora de las perspectivas se extiende al conjunto del bloque comunitario, con tres décimas más tanto en la Unión Europea como en la eurozona, mientras Alemania marcará un 1,3%, Italia se anotará un 1% y Francia se queda rezagada en el 0,4%.

El mercado laboral es otro de los puntos que analiza el informe de la Comisión Europea, y destaca que España registró el mayor incremento de la ocupación apoyada en parte por "los importantes flujos migratorios, reforzados por la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes". De hecho, pronostica que la tasa de desempleo español seguirá bajando y acabará este año en el 9,9%, la segunda peor tasa de la UE solo por detrás de Finlandia.

El consumo privado empuja el crecimiento

En cuanto a los motores del crecimiento económico de España, Bruselas prevé que la demanda interna siga siendo el principal sostén, especialmente gracias al consumo privado, que se beneficiará de la creación de empleo y de una reducción gradual del ahorro de los hogares.

La otra pata, la inversión, continuará apoyada por la buena situación financiera de las empresas y la ejecución del plan de recuperación, aunque perderá casi dos puntos en el horizonte de 2028.

Empeora el déficit

En el ámbito de las cuentas públicas, Bruselas ha elevado dos décimas su previsión de déficit para España en 2026, hasta el 2,6% del PIB, frente al 2,4% estimado en primavera, debido principalmente al coste de las medidas adoptadas para amortiguar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo, equivalente al 0,5% del PIB, y a las ayudas extraordinarias por las inundaciones en Andalucía y Extremadura, que representan otro 0,3%.

Relacionado El FMI anticipa recortes si los gobiernos no actúan para contener el déficit

Entre las actuaciones que explican este incremento del gasto figuran las rebajas del IVA sobre los combustibles, la electricidad y el gas, la reducción de la fiscalidad sobre los hidrocarburos y las ayudas directas a agricultores, transportistas, empresas electrointensivas y hogares vulnerables, cuyo coste no quedará completamente compensado por la buena evolución de los ingresos tributarios.

De cara a 2027, la Comisión espera que el déficit se reduzca al 2,2% del PIB y que se mantenga en ese nivel en 2028, gracias principalmente a la retirada prevista de las ayudas energéticas y al menor coste de las medidas de emergencia por las inundaciones.

Por último, Bruselas mejora su pronóstico de deuda pública española y prevé que se reduzca hasta el 99,2% del PIB este año frente al 99,6% calculado en mayo, con lo que bajará del umbral del 100% por primera vez desde 2019, antes de continuar descendiendo hasta el 97,9% en 2027 y el 97,2% en 2028