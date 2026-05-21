Las existencias de petróleo, bajo mínimos: "Estamos llegando al final"

Las reservas de petróleo se van agotando y la demanda de crudo, al alza debido al previsible aumento de los viajes en verano, sigue presionando el suministro. En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía advierte que el mercado puede llegar al verano en la "zona roja", con las existencias al límite, mientras sigue sin llegar "petróleo nuevo" de Oriente Próximo.

Si bien esta organización ha puesto en marcha medidas para tratar de paliar el cierre del estrecho de Ormuz —por donde transitaba la quinta parte del petróleo mundial antes de que Estados Unidos e Israel bombardeasen Irán—, su director, Fatih Birol, ha admitido que ninguna iniciativa tendrá el alcance de que se vuelva a habilitar esta ruta marítima.

"Si no se abre, las reservas que tenemos se agotan. Estamos llegando al final", ha recalcado, desde el convencimiento de que la única solución posible es "la apertura total e incondicional" de Ormuz para que vuelva a fluir el petróleo del golfo Pérsico.

Para poner en claro la importancia de la situación que se está viviendo como consecuencia del cierre de esta arteria comercial, el economista turco ha reiterado que la actual crisis energética es "mucho mayor" que las tres anteriores juntas, en referencia a las experimentadas en 1973, en 1979 y en 2022.

Además, porque su cierre no solo impacta sobre el petróleo, sino también sobre el gas, los fertilizantes y muchos productos químicos, y eso "tendrá importantes repercusiones para el mundo, para la economía y para muchos países, especialmente los del mundo en desarrollo y emergente".

Estrecho de Ormuz

Por el momento, el estrecho de Ormuz sigue bajo control de Irán, aunque Estados Unidos está aplicando un bloqueo a los barcos que traten de utilizar los puertos iraníes, y cualquier salida a esta situación pasa por un acuerdo de paz que todavía no se vislumbra.

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En paralelo, Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que construirá un oleoducto que dará una salida a su crudo salvando el estrecho, pero la infraestructura no estará en funcionamiento antes de 2027.