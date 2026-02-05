Calatrava abre colaboración con Dubái, que aspira a convertirse en referencia de la arquitectura "humana"

Los arquitectos Santiago Calatrava, reconocido por el impactante diseño de sus edificios, y Kengo Kuma, con una apuesta más orgánica caracterizada por el uso de la madera, colaborarán en "un proyecto emblemático" para el municipio de Dubái, que persigue enfocar el desarrollo urbano de la capital emiratí hacia "el ser humano".

Esta colaboración ha sido anunciada por la presidenta de la Autoridad de Cultura y Artes de Dubái, la jequesa Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, y supone la incorporación de los estudios de ambos arquitectos al Laboratorio de Diseño y Planificación Urbana de la ciudad como "contribuyentes principales". Se trata de, a través de esta asociación, desarrollar soluciones urbanas prácticas que mejoren la calidad de vida de la población sin perder de vista la identidad local.

Así pues, supondrá integrar el pensamiento arquitectónico contemporáneo con "el contexto cultural, el rendimiento ambiental y la experiencia humana" que caracterizan el modelo constructivo dubaití.

"Nuestro objetivo es fortalecer las prácticas de innovación y probar nuevas ideas y tecnologías en el diseño de barrios y espacios públicos que prioricen a las personas y mejoren la calidad de vida", ha incidido el director general de la municipalidad de Dubái, Marwan Ahmed bin Ghalita; mientras la jequesa ha destacado que la alianza con dos arquitectos de renombre mundial contribuirá a posicionar el emirato como "una plataforma para la innovación arquitectónica y urbana", combinando la modernidad con la identidad cultural propia.

Para el arquitecto español, este acuerdo supone construir "una plataforma duradera para el intercambio de conocimientos y el diseño urbano de primer nivel". Por su parte, el japonés, que participará en el diseño de un parque público "de alta calidad" en el emirato, ha destacado que se dará forma al espacio público "con cuidado y continuidad".

Acuerdo de colaboración

La colaboración se ha materializado en un memorando de cooperación que establece un intercambio con el laboratorio de diseño dubaití, así como con universidades de la región.

El objetivo es compartir metodologías de pensamiento, experiencias, debates y críticas enfocados hacia la importancia de abordar desafíos urbanos reales, a la vez que fomentar la inspiración, el desarrollo de capacidades y el liderazgo entre equipos y jóvenes profesionales.

Los arquitectos

La obra de Calatrava comprende numerosas actuaciones por todo el mundo, entre las que cabe destacar la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Puente de la Mujer en Buenos Aires, el rascacielos Turning Torso de Mälmo (Suecia) o la estación de metro del World Trade Center de Nueva York, el Oculus.

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, dentro de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia | Ecomar1 vía Wikimedia Commons

De Kuma destacan el Museo de Arte Contemporáneo de Odunpazari, en Japón; el jardín japonés de Portland, en Estados Unidos; el museo V&A Dundee, en Escocia; o el Museo de Arte Popular de Hangzhou, en China.