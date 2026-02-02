Más de 45 millones de euros para modernizar la playa de Umm Suqeim, en Dubái

Con una inversión que supera los 46 millones de euros en la playa de Umm Suqeim, Dubái remodelará una extensión de 3,1 kilómetros —una superficie de 445.000 metros cuadrados— para dotarse de nuevos accesos, mayor accesibilidad y modernas actividades recreativas y, con ello, atraer a seis millones de visitantes cada año.

Ha sido el príncipe heredero de Dubái, Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quien ha informado de la aprobación del plan para este arenal, así como del propósito de transformar este espacio en "un destino icónico de atractivo universal". Para ello, se habilitará un frente de playa iluminado de 130.000 metros cuadrados, de modo que nadar de noche sea una opción para los turistas, y se instalará una torre de observación de 38 metros que "realzará la identidad estética" al tiempo que constituirá "un punto de referencia visual".

Además, el plan contempla duplicar la capacidad de aparcamiento existente, hasta las 2.400 plazas, y modernizar los accesos desde la calle Jumeirah, la principal; así como medidas para preservar el patrimonio natural y pasos accesibles para personas mayores y con dificultades. Se trata, por tanto, de un proyecto que conjuga "la promoción de estilos de vida saludables, la conexión comunitaria y la sostenibilidad ambiental".