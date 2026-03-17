La canadiense AtkinsRéalis colabora con Nvidia en fábricas de IA alimentadas por energía nuclear

La empresa de ingeniería canadiense AtkinsRéalis ha sellado un acuerdo con Nvidia para explorar la integración de su tecnología de cara al desarrollo de fábricas de IA a gran escala alimentadas por energía nuclear. El objetivo es diseñar sistemas de infraestructura integrados en un gemelo digital 3D antes de su construcción en el mundo real.

Por su parte, AtkinsRéalis aporta su experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura compleja y siete décadas en la industria nuclear, tal y como ha explicado su CEO, Ian L. Edwards, para quien esta colaboración plantea "fortalezas complementarias" que podrían ofrecer soluciones en un momento en el que la demanda global de infraestructura de inteligencia artificial supone un reto en el campo energético.

Así pues, se analizará cómo las soluciones estandarizadas de energía nuclear podrían integrarse con los requisitos de los centros de datos de IA a gran escala. En este punto, Nvidia aportará liderazgo estratégico en computación, redes e IA —incluyendo herramientas de simulación de gemelos digitales de alta fidelidad— al objeto de optimizar los flujos de trabajo de ingeniería, acelerar los cronogramas de construcción, mejorar los resultados de seguridad e impulsar el rendimiento de los programas.

En paralelo, AtkinsRéalis analizará cómo sus capacidades en distribución de energía, sistemas de refrigeración, ingeniería modular y eficiencia en la construcción pueden respaldar el despliegue de infraestructura de IA. "La energía es esencial para la revolución industrial de la IA", ha reivindicado el vicepresidente de Infraestructura de Nvidia, Vladimir Troy.