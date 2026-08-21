El Canal de Panamá limita el tránsito de buques debido a la falta de lluvia

El Canal de Panamá reducirá, a partir de septiembre, el número de buques que pueden cruzar diariamente entre el Atlántico y el Pacífico debido a la falta de lluvias que azota el país y que se prevé más acuciante a partir de septiembre a causa del fenómeno meteorológico conocido como El Niño.

El problema de la falta de precipitaciones está derivando en un secado de los lagos que abastecen de agua las esclusas, una especie de ascensores hidráulicos que hacen que los barcos puedan circular entre ambos océanos. De hecho, según la propia información del canal, cada trayecto requiere verter unos 200 millones de litros de agua dulce provenientes de los lagos hacia el mar.

Es por ello que las autoridades de este cruce vital para el transporte marítimo internacional han decidido reducir el flujo de tránsitos. A partir del próximo día 3, serán dos buques menos cada día, hasta un total de 34, y desde el día 15 ya solo serán 32. "De ser necesarios ajustes operativos adicionales, el Canal informará oportunamente a sus clientes", ha trasladado a las navieras.

Este paso entre océanos es vital para el comercio mundial, y una importante fuente de ingresos para Panamá a pesar de los intentos de Trump de hacerse con su control, de modo que sus restricciones tendrán impacto económico. El canal, que ya sufrió una sequía histórica en 2023, implementó desde entonces un plan de ahorro de agua para evitar estas situaciones, pero en esta ocasión ha resultado insuficiente para capear la sequía —aun cuando Panamá se encuentra en plena temporada de lluvias—.

El año pasado, según la estadística del canal, un total de 13.404 buques utilizaron esta vía fluvial con una carga de casi 490 millones de toneladas, lo que supone el 6% del comercio marítimo global.