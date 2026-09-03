La carrera de la IA se traslada a la electricidad: una compra de 2.200 millones para alimentar centros de datos

La carrera por la inteligencia artificial se está trasladando de los chips y los servidores a un recurso mucho más básico: la electricidad. Vertiv, el gigante estadounidense de infraestructuras de centros de datos, ha anunciado la compra de UtilityInnovation Group, una firma especializada en microrredes y sistemas eléctricos para este tipo de instalaciones.

Vertiv desembolsará inicialmente unos 1.250 millones de euros en efectivo, y a esa cantidad podrán sumarse hasta otros 1.150 millones ligados al resultado bruto de explotación que alcance el negocio durante los dos años siguientes. De este modo, la operación puede alcanzar los 2.200 millones de euros.

El precio inicial equivale aproximadamente a trece veces el resultado bruto de explotación que Vertiv espera que genere UtilityInnovation Group en 2027. De hecho, la compañía principal espera que la adquisición aumente sus beneficios ya durante el primer año.

Salvar restricciones

La operación responde a uno de los grandes problemas que está apareciendo detrás del despliegue de la inteligencia artificial. Construir un centro de datos ya no depende únicamente de disponer de terreno, chips y sistemas de refrigeración: conseguir suficiente electricidad y conectarse a la red con rapidez se está convirtiendo en un factor crítico. Tanto es así que la propia Vertiv reconoce que las restricciones de las redes eléctricas están limitando cada vez más el desarrollo de nueva infraestructura para IA.

UtilityInnovation Group trabaja precisamente en ese cuello de botella. La compañía diseña sistemas eléctricos para centros de datos y desarrolla controles para microrredes capaces de coordinar diferentes fuentes de generación y almacenamiento: dentro de su gama figuran soluciones que pueden utilizarse tanto en instalaciones conectadas a la red como en proyectos que recurren temporalmente a generación propia mientras esperan la conexión o que funcionan de forma independiente.

Así pues, con esta adquisición, Vertiv pretende ampliar considerablemente el terreno que cubre dentro de un centro de datos. La compañía ya suministra infraestructura crítica de alimentación eléctrica y refrigeración; dos negocios que han ganado importancia con la llegada de servidores cada vez más potentes. Pero a partir de ahora podrá extender esa oferta hasta la propia conexión con la red y las fuentes de generación instaladas en el emplazamiento.

"La adquisición amplía nuestras capacidades desde la red hasta el chip", ha explicado Giordano Albertazzi, consejero delegado de Vertiv.

Recién anunciada, la operación está pendiente de las autorizaciones regulatorias, y Vertiv espera que pueda completarse a finales de este mismo año.