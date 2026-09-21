POLÍTICA MONETARIA
China mantiene los tipos de referencia por decimoséptimo mes consecutivo
POLÍTICA MONETARIA
El Banco Popular de China ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas.
Mientras las principales instituciones de política monetaria están optando por subir los tipos, en el gigante asiático la tasa aplicada a los préstamos con vencimiento a un año continuará —por decimoséptimo mes consecutivo— en el 3%, mientras la correspondiente a los préstamos a cinco años —el que afecta a las hipotecas— será del 3,50%.
El último cambio de los tipos preferenciales tuvo lugar en mayo de 2025, cuando el Banco Popular de China recortó en diez puntos básicos la tasa aplicada a los préstamos tanto a un año como a cinco años.
La política monetaria de China se centra en promover un crecimiento económico estable y una recuperación razonable de los precios, con el fin de crear un entorno monetario y financiero favorable para el desarrollo de alta calidad y la estabilidad operativa de los mercados financieros.
Todo ello, en un contexto de una economía china que funciona a dos velocidades, impulsada por las exportaciones de productos tecnológicos y vehículos eléctricos pero lastrada por la cautela de sus hogares y empresas. Las familias y las empresas siguen mostrando poco interés por endeudarse, de modo que la inversión retrocede y el mercado inmobiliario no se recupera, mientras el consumo interno apenas avanza.
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