La Reserva Federal desafía a Trump con la primera subida de tipos desde 2023

Por primera vez desde la llegada de Kevin Warsh a la presidencia, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, en un rango objetivo entre el 3,75% y 4%. En contra de los deseos del presidente Trump, pero a la vista de la elevada inflación, los guardianes del dólar han decidido por unanimidad seguir la pauta ya marcada por el Banco Central Europeo y elevar la tasa de referencia para tratar de contener los precios.

Se trata del primer incremento de los tipos en Estados Unidos desde julio de 2023, y se produce precisamente con la institución que dirige la política monetaria de la potencia norteamericana en manos de un economista designado por Trump a principios de este año.

La decisión tomada hoy obedece al contexto inflacionista derivado del impacto de la subida del petróleo que trae consigo el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo. Lo que persigue el instituto emisor, por tanto, es reducir el dato actual del 3,4% hasta el 2% en que han puesto el estándar los principales bancos centrales del mundo.

Pese al dato negativo de los precios, la Fed ha destacado que la actividad económica de Estados Unidos crece a un ritmo "sólido", con un "fuerte" crecimiento de la productividad y una "robusta" inversión de capital, así como un buen desempeño del mercado laboral, que generó 162.000 nuevos empleos en el mes de agosto.

En este escenario, el aumento del precio del dinero puede suponer un nuevo enfrentamiento entre la administración Trump y la autoridad monetaria, pues hace menos de dos semanas que el inquilino de la Casa Blanca exigió a la Fed una bajada de tipos que volviera a situar a Estados Unidos como el país con los menores intereses del mundo. De lo contrario, amenazó entonces, cesaría el comercio con todos aquellos países con los que mantiene superávit comercial.

¿Otra subida?

A la vista de las perspectivas que maneja la Fed, esta podría no ser la única subida antes de que finalice el año. Y es que solo dos de los miembros de la dirección situaron la tasa entre el 3,75% y 4%, mientras las proyecciones de la mayoría apuntaban hasta el rango del 4-4,25% y otro grupo plantea que se disparará hasta el 4,25-4,5%.

En cuanto a la inflación, los informes de la Fed calculan que llegará al 3,75%, frente a las anteriores estimaciones de entre el 3,5% y el 3,6%. En cambio, las previsiones sobre la actividad económica mejoran, pues una gran porción de los participantes en la reunión anticipan que el crecimiento puede oscilar entre el 2,2% y 2,5%.