China refuerza el apoyo a sus empresas privadas para impulsar la innovación

El gobierno de China ha presentado un nuevo plan de apoyo a la economía privada con el objetivo de mejorar su entorno de mercado, impulsar la innovación, reforzar la competencia leal y facilitar el desarrollo de las empresas que operan fuera del sector estatal.

En concreto, son 34 las tareas diseñadas para este año, que combinan la supervisión ordenada con medidas de promoción empresarial.

El paquete, difundido a través de la agencia oficial, incluye mejoras en el marco legal de competencia, mayor supervisión de los cargos que soportan las empresas, incentivos basados en el crédito y apoyo técnico al comercio.

Asimismo, incorpora medidas para eliminar barreras de mercado y reforzar las directrices de cumplimiento en materia antimonopolio.

Esta iniciativa del gobierno que dirige Xi Jinping llega en un momento en el que Pekín está subrayando el papel del sector privado como motor de innovación y de vitalidad económica.

De hecho, según la nota oficial, las compañías privadas chinas figuran entre las principales impulsoras de avances, apoyadas por políticas públicas que buscan fomentar el emprendimiento y el desarrollo tecnológico.