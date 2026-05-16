Estados Unidos y China acuerdan una rebaja arancelaria

La visita de Donald Trump a China de esta semana para reunirse con Xi Jinping comienza a dar sus frutos. El gobierno del gigante asiático ha anunciado hoy que se materializará una rebaja arancelaria sobre ciertos "productos relevantes", si bien no ha precisado en qué cuantía ni cuáles son los sectores afectados.

Según un portavoz del ministerio de Comercio chino, la visita del presidente de Estados Unidos ha concretado la creación de un consejo de comercio e inversiones que analizará los sectores afectados y reducirá las tasas comerciales.

Por lo demás, ha apuntado que se ha acordado la expansión del comercio bilateral en áreas que incluyen los productos agrícolas, al tiempo que ha ratificado lo que ya había anunciado Trump con relación al contrato del gobierno chino con Boeing para la compra de aeronaves.

El mandatario republicano informó de la compra de 200 aviones comerciales; mientras que el ejecutivo chino no ofreció ninguna cifra. No obstante, sí informó de que el contrato incluye "la garantía estadounidense de suministrar motores y piezas de aeronaves" al país.