El cierre del estrecho de Ormuz paralizó 125.000 millones de dólares en mercancías

El cierre del estrecho de Ormuz como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo ha paralizado a 1.150 buques de carga con mercancías por un valor estimado de 125.000 millones de dólares (más de 110.000 millones de euros), lo que ha provocado que cerca de 20.000 marineros permanezcan en el golfo Pérsico a la espera de reanudar operaciones tras los recientes avances diplomáticos.

Son datos del informe sobre seguridad y transporte marítimo de la aseguradora Allianz Commercial, que ha señalado que, aunque la cobertura sigue vigente, el principal problema para los armadores ha sido "el riesgo para la tripulación y el buque, al transitar por una zona tensionada".

"Los mercados aseguradores reaccionan rápidamente ante las crisis, pero el verdadero reto para las empresas es comprender cómo están interconectados los riesgos", ha explicado el responsable global de productos de cascos marítimos de Allianz Commercial, Justus Heinrich.

Por esta razón, Heinrich ha concluido que el papel que tienen como aseguradora se centra en "apoyar a los clientes para mitigar los riesgos antes de que se conviertan en eventos de pérdida significativos".

Pérdidas de buques

El estudio de Allianz menciona también que entre 2016 y finales de 2020 se produjeron 555 pérdidas totales de buques, una media de 111 al año; una cifra que se redujo a 350 entre 2021 y finales de 2025, con una media de 70 anuales.

Por ubicación geográfica, el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro registraron durante el último año completo el mayor número de incidentes (622), seguidos por las Islas Británicas (619), que también concentran las peores cifras de la última década.

En cuanto a la tipología de los accidentes, los daños o fallos de maquinaria fueron la principal causa a nivel global, un total de 1.505, seguidos por las colisiones entre embarcaciones (260).

Finalmente, los incendios en grandes buques, incluidos portacontenedores y cargueros de coches, siguen siendo motivo de preocupación, ya que se registraron más de 200 incidentes en 2025. Se trata de una cifra inferior a la de 2024, pero todavía la segunda mayor de la década.