Colombia y Turquía suscriben un acuerdo de colaboración industrial y tecnológica
El pacto no incluye compromisos concretos de inversión pero apuesta por la cooperación permanente
Colombia y Turquía han suscrito un acuerdo de colaboración para fortalecer las capacidades industriales, tecnológicas y humanas de ambos países, con una visión de sostenibilidad, beneficio mutuo y desarrollo a largo plazo.
El convenio fue firmado en Doha (Catar) por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y el secretario de Industrias de Defensa de Turquía, Haluk Görgün, durante la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Marítima que tiene lugar en la capital catarí.
Para lograr los objetivos acordados, Colombia y Turquía promoverán y facilitarán la participación de las industrias de defensa de sus respectivos países en la investigación, el desarrollo y la producción y coproducción de materiales de defensa, según señala el acuerdo.
Los aspectos de cooperación incluyen defensa terrestre, naval y aérea, adquisición de material y equipo de defensa, mantenimiento y capacitación de personal. Asimismo, se acordó la prestación de servicios técnicos y logísticos y el intercambio de personal con experiencias y conocimientos técnicos para el desarrollo de capacidad institucional.
Reuniones periódicas
Sánchez y Görgün acordaron también realizar reuniones periódicamente. “Las entidades podrán celebrar directamente los contratos o acuerdos de voluntades específicos que sean necesarios, de conformidad con la legislación vigente para materializar el memorando de entendimiento", señala el documento.
Finalmente, ambos países acordaron que la cooperación técnica e industrial no genere obligaciones de compra o venta de bienes ni compromisos presupuestarios.
