El conflicto en Oriente Próximo aplaza el regreso de varias aerolíneas a Arabia Saudí

Arabia Saudí arrancará 2027 con parte de sus conexiones aéreas internacionales suspendidas. Los constantes ataques de los hutíes, los insurgentes de Yemen, han motivado que las principales aerolíneas europeas y varias compañías asiáticas hayan decidido aplazar su vuelta al reino hasta que se apacigüe la situación generada por la irrupción militar de Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero.

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Así, las compañías del grupo Lufthansa han suprimido sus operaciones con origen y destino a Riad y a Dammam al menos hasta el 7 de febrero, aunque prevé volar con Eurowings a Jeddah a partir de mediados de diciembre, y una decisión similar ha tomado Aegean Airlines: estará en Jeddah la próxima semana, pero no se desplazará a la capital saudí hasta el 16 de diciembre.

Otras aerolíneas europeas también han aplazado su regreso a Riad: es el caso de la neerlandesa KLM, que no prevé volver hasta el 27 de diciembre; de Air France, que no retomará su operativa hasta el 4 de enero; o de British Airways, que plantea los próximos vuelos desde Londres a partir del 11 de enero.

Desde Emiratos Árabes Unidos, los vuelos diarios a Riad de Qatar Airways se han reanudado en esta jornada y la operativa a Dammam hará lo propio mañana; mientras Etihad Airways aguardará hasta la próxima semana y Fly Emirates sigue ajustando su programación.

También desde el continente asiático, IndiGo y Air India volverán a Riad antes de que concluya este mes, a diferencia de Singapore Airlines y Cathay Pacific, que no regresarán a la capital saudí hasta el próximo año.