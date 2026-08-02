Copenhague destina 1.350 millones a la construcción de una nueva línea de metro

Copenhague ha abierto la fase de precalificación para los dos principales contratos de la primera etapa de la futura línea de metro, valorados conjuntamente en alrededor de 1.350 millones de euros.

El mayor de los contratos, estimado en unos 800 millones de euros, comprende el diseño y la construcción de la infraestructura civil de un proyecto que incluye dos túneles excavados, seis estaciones, cerca de dos kilómetros de viaducto y un centro de control y mantenimiento.

Mientras tanto, el segundo contrato, con un valor aproximado de 550 millones de euros, abarca los sistemas ferroviarios y el suministro de catorce trenes, así como la señalización, la alimentación eléctrica, las puertas de andén y los equipos de información y comunicaciones.

Con el plazo abierto hasta el 25 de este mes para que las empresas puedan mostrar su voluntad de concurrir, la empresa pública Metroselskabet ha avanzado que la siguiente fase del proceso se desarrollará entre el 16 de septiembre y el 27 de diciembre. Y, según lo previsto, el contrato de obra civil se adjudicará mediante un procedimiento negociado, mientras que el de sistemas utilizará un diálogo competitivo.

En todo caso, la entrada en funcionamiento de la primera fase de la M5 está prevista para 2036, a fin de conectar las nuevas zonas de desarrollo urbano de la capital de Dinamarca.