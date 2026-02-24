La OTAN pide más compromiso militar para defender a Ucrania del "terror ruso"

El día que se cumple el cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, tras la decisión de Putin de invadir el país europeo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido más ayuda militar, financiera y humanitaria para que Kiev pueda "defenderse del terror ruso".

"Es imperativo", ha recalcado Rutte, consciente de que Ucrania necesita todo el apoyo "hasta que cese el derramamiento de sangre". Y, en compañía de la jefa de la misión de Ucrania ante la Alianza Atlántica, el ex primer ministro neerlandés ha incidido también en la necesidad de establecer garantías de seguridad efectivas, con la vista puesta en una posguerra de "paz justa y duradera".

Además, tras expresar su opinión de que "hay esperanza" en que se pueda poner fin a la guerra, ha puesto en valor los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este sentido, al apostar por mediar en las negociaciones entre Kiev y Moscú. Por el momento, las rondas de negociación únicamente han dado como resultado pequeños avances técnicos y el intercambio de 314 prisioneros de los dos bandos.

Finalmente, después de aseverar que la Alianza Atlántica permanecerá al lado de Ucrania también "a lo largo de los desafíos que se presenten en el futuro", Mark Rutte ha celebrado que "Rusia no ha logrado cumplir sus ambiciones en el campo de batalla".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha vuelto hoy a visitar Kiev, ha reafirmado el apoyo financiero y militar de Europa a Ucrania en su "justa lucha". "No cejaremos hasta que se restablezca la paz. Paz en los términos de Ucrania", ha enfatizado.