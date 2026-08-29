Trump se hace con el control de parte de las reservas venezolanas de petróleo

"El mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial". Con estas palabras, Donald Trump ha anunciado un pacto con Venezuela por el que Estados Unidos adquiere el control mayoritario de una quinta parte de sus enormes reservas de petróleo.

Esta alianza permite a Washington duplicar sus reservas y, a tres meses de las elecciones de mitad de mandato, matizar la subida de precio de los carburantes a raíz del conflicto en Oriente Próximo.

Según ha detallado el propio Trump, Estados Unidos obtendrá "el control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, país al que esta transacción le ayudará —ha dicho Trump— a "seguir avanzando hacia un éxito tremendo y una gran prosperidad".

Este acuerdo, iniciado con la irrupción militar de Estados Unidos en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro, que continúa en una cárcel norteamericana, representa una intervención sin precedentes en este siglo en la economía de otro país.

Reservas de Venezuela

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300.000 millones de barriles, superando así a su principal competidor, Arabia Saudí. Un acuerdo como el anunciado por la Casa Blanca, que otorgue control mayoritario sobre 65.000 millones de esos barriles, representaría más del doble de las reservas certificadas de Estados Unidos, que se estiman en torno a los 38.000 millones de barriles.

Estos 300.000 millones de barriles representan aproximadamente el 17% del suministro mundial, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A diferencia de otras partes del mundo, donde los geólogos deben buscar petróleo sin explotar, las reservas bajo el suelo venezolano están en gran parte cartografiadas, según los expertos. Sin embargo, debido al enorme deterioro de la infraestructura, el país solo produce alrededor del 1% del petróleo mundial.

Rubio: "una gran victoria"

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha celebrado este acuerdo como "una gran victoria" tanto para su país como para Venezuela.

Supondrá, como ha dicho, casi 100.000 millones de dólares en inversión privada y apoyará miles de empleos bien remunerados, impulsando así la reconstrucción de la economía de Venezuela.

Delcy Rodríguez: crecimiento

Es precisamente lo que ha destacado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez: que el acuerdo impulsará el crecimiento económico del país, pues esos 100.000 dólares se utilizarán para desarrollar 17 campos petrolíferos.

"Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales", ha sostenido la mandataria a través de sus redes sociales.

Infraestructura en ruinas

A las pocas horas del anuncio de Trump, Bloomberg ha publicado que el gigante Chevron está en conversaciones para expandirse en Venezuela, con la incorporación de dos nuevos yacimientos petrolíferos a sus operaciones en el país, mientras considera también otras apuestas.

Esta operación se sumaría a los contratos firmados con el gobierno venezolano este mismo mes por parte de la petrolera SLB y el productor independiente Hunt Oil Co.

Sin embargo, analistas y expertos calculan que llevará más de una década volver a los tres millones de barriles diarios que Venezuela bombeaba a principios de siglo. Ahora los productores tendrán que lidiar con una infraestructura deteriorada, con un suministro eléctrico inestable y con responsabilidades ambientales heredadas.

Reservas de EEUU

El acuerdo entre Washington y Caracas tiene lugar en plena guerra de Irán, un conflicto que ha drenado la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos hasta el 41% de su capacidad, su nivel más bajo en más de cuatro décadas.

El precio promedio de la gasolina regular se situó en 4,09 dólares por galón el jueves, un aumento de más de un tercio desde el inicio del conflicto, en febrero de este año.