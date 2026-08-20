El petróleo vuelve a dispararse ante el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán

La inestabilidad que vive Oriente Próximo vuelve a tensionar el mercado del petróleo. El precio del Brent, de referencia en Europa, vuelve a escalar y roza ya los 93,5 dólares por barril, mientras el crudo para Estados Unidos sobrepasa los 88 dólares tras una nueva subida del 2,5%.

Las recientes amenazas del presidente Trump a Irán tras el fracaso de la tregua entre Washington y Teherán, han llevado el combustible a máximos en el mes de agosto al acumular un alza superior al 15%.

Este nuevo repunte guarda relación con la crisis de Irán, que el inquilino de la Casa Blanca ha avivado al anunciar "una guerra económica" contra la república islámica en la que también atacará a sus aliados comerciales, pero no solo.

Al otro lado de la península arábiga, los hutíes de Yemen están tratando de emular el bloqueo del estrecho de Ormuz en el de Bab el-Mandeb, aunque únicamente para impedir el tránsito de los petroleros con bandera de Arabia Saudí.

Y, un poco más al norte, en Israel, los ataques no cesan. Especialmente en Gaza —aunque también en Siria y en Líbano—, para malestar de Qatar, Egipto y Turquía, que reclaman al país hebreo que dé pasos para lograr la estabilidad de la región.

En paralelo, la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de expandir los asentamientos judíos en Cisjordania también ha levantado ampollas. Este tipo de actuaciones, según un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos y Noruega, "alejarán más de la paz" a Oriente Próximo.