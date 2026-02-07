EE.UU. e India firman un "histórico" pacto para reducirse aranceles mutuamente

Los gobiernos de Estados Unidos e India han suscrito un acuerdo comercial provisional que han calificado de “histórico” y que, en la práctica, supone un principio de acuerdo para reducirse mutuamente los aranceles.

En virtud de ese pacto, ambos países se comprometen a "brindarse mutuamente acceso preferencial al mercado en sectores de respectivo interés de manera sostenida", tal y como recoge un comunicado conjunto difundido por la Casa Blanca.

El proyecto incorpora entre sus puntos clave la eliminación o reducción por parte de India de los aranceles sobre "todos los productos industriales" y "una amplia gama de productos agrícolas y alimenticios" estadounidenses; así como la aplicación por parte del país norteamericano de "una tasa arancelaria recíproca" del 18% sobre los bienes originarios de India y la supresión del arancel recíproco a productos farmacéuticos genéricos, gemas y piezas para aeronaves.

Asimismo, Washington y Nueva Delhi se han comprometido a abordar otras cuestiones no arancelarias que atañen al comercio bilateral, como las restricciones a licencias de importación para productos de ámbito tecnológico de Estados Unidos.

De igual modo, ambos países se darán pasos comunes para "fortalecer la alineación en materia de seguridad económica", suprimir “barreras al comercio digital” y desarrollar “acciones complementarias” para renovar las cadenas de suministro.

Por último, han pactado mecanismos de "evaluación de la conformidad" para los sectores acordados, siempre sobre la base de que "cualquier cambio" unilateral habilitaría al otro país para alterar sus compromisos.

Modi celebra el acuerdo

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha celebrado este nuevo marco para las relaciones bilaterales entre India y EEUU.

"Refleja la creciente profundidad, confianza y dinamismo de la alianza", ha destacado, al tiempo que ha resaltado que brinda "nuevas oportunidades" y "generará empleo a gran escala" en India.

Avance de Trump

Este anuncio llega después de que Trump avanzase ya a comienzos de semana un acuerdo comercial con India por el cual reduciría los aranceles a sus importaciones del 25% al 18%, al tiempo que Nueva Delhi se comprometía a aplicar un recargo del 0% a las compras de productos norteamericanos, a adquirir mercancías por 500.000 millones de dólares y a dejar de comprar petróleo ruso.