EEUU autoriza a cinco petroleras internacionales a reanudar operaciones en Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de Estados Unidos ha autorizado hoy las transacciones relacionadas con las operaciones del sector petrolero y del gas en Venezuela a las compañías Chevron, BP, Repsol, Eni y Shell. De esta forma se levanta definitivamente el embargo que aún pesaba sobre el sector petrolero venezolano aún después de la intervención norteamericana en el país a principios de enero.

De esta forma, se permite a partir de ahora a estas empresas realizar las transacciones que estaban prohibidas, "incluidas aquellas que involucren al gobierno de Venezuela y PDVSA (compañía estatal petrolera venezolana)", se indica en una de los documentos emitidos hoy por la OFAC. Se mantienen una serie de prohibiciones como realizar transacciones con personas o empresas de China, Rusia, Irán, Cuba o Corea del Norte, así como cualquier operación que incluya a un buque bloqueado. De esta forma se trata de garantizar que los activos petroleros venezolanos no acaben en compañías de estos países.

Las licencias emitidas por la OFAC también incluyen como condición que los contratos con el gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PdVSA) o entidades de PdVSA deben regirse por leyes de Estados Unidos, o de alguna de sus jurisdicciones, y que cualquier resolución de disputas se produzca en el país norteamericano.

Además, el pago monetario a una persona bloqueada, excluyendo pagos de impuestos, permisos o tasas locales, se realizará en los Foreign Government Deposit Funds, según lo especificado en la orden ejecutiva emitida el pasado 9 de enero, o en cualquier otra cuenta según lo indique el departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por otra parte, no se autorizan condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del gobierno de Venezuela, incluido el petro (criptomoneda emitida por Venezuela).

Relanzar el sector petrolero venezolano

Esta medida anunciada hoy supone un avance en los planes del gobierno de Donald Trump para recuperar el sector de los hidrocarburos de Venezuela, tras la intervención en el país caribeño y la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.

En la reunión que mantuvo el propio Trump con ejecutivos de diversas empresas petroleras en Washington el pasado 9 de enero, el presidente de EEUU ya instó a las petroleras a invertir unos 100.000 millones de dólares para reactivar la producción en Venezuela. La empresa española Repsol fue la que mostró un mayor entusiasmo ante la propuesta de Trump.

Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (Cardón IV, etc.) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras). El país representa el 15% de las reservas probadas totales de la compañía, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.