Estados Unidos realiza la primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares

Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo procedente de Venezuela, por un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), menos de dos semanas después de su incursión militar en el país caribeño que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente Nicolás Maduro.

De esta operación informan múltiples medios estadounidenses, si bien la administración de Donald Trump, que prevé reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación de manera oficial.

Por su parte, el portal especializado Semafor ha informado que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.