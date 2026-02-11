Egipto invertirá más de 900 millones de euros en un proyecto urbanístico en el Mar Rojo

Egipto invertirá más de 900 millones de euros en el desarrollo de una nueva ciudad turística y náutica en la costa del mar Rojo. Ha sido su primer ministro quien ha presentado el proyecto Mount Galala Towers and Marina, que supondrá la construcción de 470.000 metros cuadrados de viviendas, complejos hoteleros, zonas de ocio, centros de conferencias y exposiciones, áreas comerciales y un puerto deportivo internacional con capacidad para más de 150 yates.

Este proyecto, planteado en colaboración con la empresa privada, entronca con la estrategia del gobierno de alcanzar los 30 millones de turistas al año en el horizonte de 2030, constituye una extensión de la ciudad de Galala, de la que se convierte en su lujosa puerta marítima.

Más en detalle, el proyecto se desarrollará sobre una extensión de 280.000 metros cuadrados, en los cuales se implantará una decena de torres multiusos y 2.600 unidades residenciales y hoteleras.

Como consultor internacional para la gestión del puerto deportivo figurará la empresa estadounidense IGY Marinas y del centro de convenciones se encargará la británica BCI Realty, mientras que la francesa Schneider Electric desarrollará la infraestructura y los sistemas de eficiencia energética. Por su parte, Marriott International operará los hoteles y apartamentos turísticos.

Se prevé que el inicio de la construcción de este nuevo proyecto egipcio comience a lo largo del segundo semestre de este año, y cuenta con un plazo de ejecución de siete años, de modo que en el año 2034 debería estar completamente terminado.