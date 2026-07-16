España activa 570 millones para impulsar la participación de empresas españolas en la reconstrucción de Ucrania

El ministro ucraniano de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, Oleksii Sobolev, y El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El Gobierno movilizará 570 millones de euros en instrumentos financieros para facilitar la participación de empresas españolas en los principales proyectos de reconstrucción de Ucrania, mediante el refuerzo de las líneas de financiación gestionadas por el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Cesce y Cofides.

El anuncio lo hizo el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su visita a Kiev, donde ha participado junto al ministro ucraniano de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, Oleksii Sobolev, en un encuentro empresarial celebrado con motivo del Día de la Estatalidad de Ucrania.

Cuerpo ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso de España con la recuperación del país y ha recordado que el Ejecutivo ha movilizado ya 3.800 millones de euros en financiación desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Asimismo, ha subrayado el papel de España en el impulso al préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Ucrania en 2026 y 2027 y la creación de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania.

El ministro ha destacado que la visita ya está dando "resultados tangibles", con la firma de acuerdos públicos y privados para favorecer la inversión española. Además, ha puesto en valor la participación de unas 50 empresas españolas, el doble que en su anterior desplazamiento al país, interesadas en desarrollar proyectos conjuntos y reforzar su presencia en el mercado ucraniano.

Entre las principales medidas anunciadas figura la ampliación de 30 a 250 millones de euros de la línea de cobertura de Cesce para operaciones de exportación e internacionalización en Ucrania, con el objetivo de cubrir los riesgos derivados de la guerra.

Por su parte, Cofides ha habilitado una línea de hasta 100 millones de euros para apoyar inversiones de empresas españolas que generen beneficios para Ucrania, especialmente en sectores estratégicos como la defensa, la energía, las infraestructuras, el transporte, el agua o la agroindustria.

El ICO, además, ha firmado un acuerdo con Raiffeisen Bank Ukraine para poner en marcha una línea de crédito de 20 millones de euros, respaldada por Cesce, destinada a pequeñas empresas ucranianas que desarrollen proyectos vinculados con compañías españolas.

A ello se suma el incremento hasta los 200 millones de euros de los recursos del FIEM destinados específicamente a Ucrania. Entre los proyectos ya previstos figura la recuperación del sistema de gestión del tráfico aéreo y de las comunicaciones del principal aeropuerto del país, una iniciativa que desarrollará la empresa española ALG junto con la entidad estatal UkSATSE.

España también ha suscrito una Carta de Intención para impulsar un nuevo acuerdo internacional de financiación y una declaración conjunta para incorporarse al instrumento Industrial Ramstein, destinado a facilitar la importación de bienes de equipo para empresas ucranianas afectadas por la guerra.

La delegación española participa estos días en la mayor misión empresarial organizada por España en Ucrania desde el comienzo del conflicto. Las compañías pertenecen a sectores como las energías renovables, las infraestructuras ferroviarias, la digitalización, la agroindustria o las industrias estratégicas y participan en encuentros con empresas e instituciones ucranianas para identificar oportunidades de inversión y colaboración.

Durante la visita también se ha constituido el Consejo Empresarial España-Ucrania, impulsado por la Cámara de Comercio de España como un canal permanente de cooperación entre el tejido empresarial de ambos países. Además, este jueves se celebrará en Kiev la V Comisión Mixta España-Ucrania, principal foro institucional de diálogo económico bilateral.