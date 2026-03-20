España bajará impuestos a los combustibles para paliar el impacto de la guerra en Irán en los precios

El gobierno de España ha puesto sobre la mesa un plan para paliar el impacto económico del conflicto en Irán, dotado con un total de 80 medidas que prevé movilizar 5.000 millones de euros.

En un contexto en el que los países empiezan a tomar medidas para hacer frente, especialmente, al auge de los combustibles y la energía, el presidente español, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de medidas que incluye actuaciones encaminadas a bajar los precios de la energía y otras enfocadas a impedir el alza de los alquileres.

"El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis", ha advertido Sánchez, consciente de que la primera manifestación de esos efectos aparece en forma de subida de los precios de la gasolina y el gasóleo.

Así pues, el consejo de ministros ha aprobado una bajada del 10% del IVA de los combustibles junto a una rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos —lo que permitirá un abaratamiento de hasta 30 céntimos por litro—, una reducción de los tributos de la electricidad y una supervisión de los márgenes empresariales para frenar cualquier subida de precios que no esté justificada.

Según los cálculos expresados por Sánchez, este plan beneficiará a veinte millones de hogares en España y tres millones de empresas, esto es, a todos los habitantes del país.