Subastan una lujosa villa junto al mar en República Dominicana por 3,9 millones

Una villa de lujo en la Costa Esmeralda de República Dominicana -con 14 habitaciones, piscina, instalaciones deportivas y acceso privado a la playa- sale a subasta por un precio inicial de 3,9 millones de dólares, según un anuncio de la plataforma de bienes de lujo James Edition al que ha tenido acceso La Región Internacional. Las ofertas pueden presentarse hasta el próximo 31 de marzo.

La propiedad Villa Flor de Cabrera ha sido recientemente remodelada y se encuentra ubicada en la prestigiosa comunidad de Orchid Bay, en la costa norte de República Dominicana junto a la localidad de Cabrera. Se sitúa a solo 20 minutos del proyecto Playa Grande de la mundialmente famosa Discovery Land Company y del resort de 6 estrellas Amanera.

La propiedad cuenta con una superficie total de 5.500 metros cuadrados y cuenta con 14 habitaciones, 19 baños, piscina, canchas de tenis y baloncesto, cine y sala de juegos, entre otras instalaciones. El mobiliario es nuevo después de la reciente remodelación realizada en la villa. Las ofertas presentadas antes del 31 de enero contarán con un descuento del 5% y las realizadas a lo largo de febrero con un 3%.

Estructura de negocio

Además, para aquellos propietarios que buscan un objetivo más allá de contar con un activo en cartera, Villa Flor de Cabrera ofrece un vehículo de donación llave en mano. La propiedad opera como una empresa social consolidada y ha recaudado más de un millón de dólares para la educación vocacional y juvenil local. Se trata de un modelo que ya está en funcionamiento y que consiste en que los huéspedes realicen donaciones y reciban a cambio créditos de alquiler.

Los propietarios de la fundación dejan un centro comunitario y un equipo local para ayudar al comprador a mantener esta iniciativa filantrópica existente para apoyar el centro o convertirlo en otro negocio rentable.