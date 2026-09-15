España invertirá 13.000 millones de euros en su red aeroportuaria hasta 2031

El gobierno de España ha dado luz verde al mayor ciclo inversor en su red aeroportuaria en décadas: casi 13.000 millones de euros para ampliar los grandes aeródromos españoles y modernizar el sistema, a fin de dar respuesta a las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo en el próximo lustro en el entorno del 10%.

El anuncio de esta inversión viene acompañado de una subida media anual de las tarifas aeroportuarias del 0,33%. De este modo, el ejecutivo que lidera Pedro Sánchez se ha situado más cerca de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de bajarlas un 0,59% que de las pretensiones del gestor aeroportuario, que pretendía una subida del 3,82% anual, o de las reivindicaciones de las aerolíneas, que aspiraban a una rebaja del 4.9%.

Ante la previsión de cifras récord de viajeros, y dado que "las costuras de algunos aeropuertos ya están muy al límite", como ha descrito el ministro de Transportes, Óscar Puente, se actuará sobre los grandes nudos de la red, como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga y Alicante.

De hecho, entre las actuaciones destacadas se incluye la unificación de las tres primeras terminales del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y la ampliación de la T4, además de la creación de nuevas zonas de control de pasaportes adaptadas al sistema de entradas y salidas que impone la normativa Schengen.

En cuanto a las actuaciones principales, unos 3.200 millones de euros se destinarán a mantenimiento y conservación, otros 2.850 tendrán como objetivo las terminales de pasajeros y unos 1.650 más se centrarán en cuestiones de seguridad. Otra partida de más de 900 millones de euros mejorará las pistas, cerca de 700 millones irán para proyectos de intermodalidad y otros 400 modernizarán los sistemas de equipajes.

Los fondos de este plan de mejoras saldrán de las tarifas aeroportuarias (unos 9.900 millones de euros) y de los ingresos comerciales de Aena por alquiler de espacios, locales y tiendas.