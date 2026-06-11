España duplica sus compras de gas ruso mientras la UE endurece las restricciones

España vuelve a aparecer en el centro de la contradicción energética europea. Mientras Bruselas avanza en el cierre del grifo a los combustibles fósiles procedentes de Rusia en el marco de la guerra contra Ucrania, las importaciones españolas de gas natural ruso se duplicaron en mayo con respecto al mes anterior.

De hecho, según el último análisis del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, una organización independiente fundada en Helsinki, España se ha convertido en el tercer mayor comprador de combustibles fósiles rusos dentro de la Unión Europea, solo por detrás de Hungría y Eslovaquia.

El informe cifra las compras españolas en 337 millones de euros y las circunscribe al gas natural licuado, a pesar de que el veto a los contratos de suministro a corto plazo de este producto entró en vigor el pasado 25 de abril. Con todo, en las conclusiones del informe se admite la posibilidad de que estas compras no estén vulnerando las restricciones vigentes, siempre y cuando hayan sido acordadas antes del 17 de junio de 2025, pero también se advierte sobre la necesidad de transparentar esos acuerdos.

Si bien en el informe no figuran importaciones de petróleo ruso a España, la entidad finlandesa ha identificado hasta diez cargamentos de productos petrolíferos procedentes de refinerías que procesan crudo ruso que se descargaron en puertos europeos. Y, de ese total, dos de ellos llegaron al país que dirige Pedro Sánchez.

La UE, cuarto comprador ruso

En línea con estos datos, la Unión Europea también presenta un cuadro incoherente con la voluntad anunciada de estrangular la economía de Moscú de cara a forzar al Kremlin a poner fin a la guerra. En mayo, la UE fue el cuarto mayor comprador mundial de combustibles fósiles rusos y el primero si solo se tiene en cuenta el gas natural licuado y el gas por gasoducto

Rusia aumenta sus ventas

Además, al calor de la guerra en Oriente Próximo, el informe del centro de investigación pone negro sobre blanco que Rusia ingresó en mayo 726 millones de euros diarios por sus exportaciones de combustibles fósiles, lo que supone un incremento del 2% en relación con el mes anterior.

El petróleo siguió siendo la principal fuente de ingresos, con 362 millones de euros cada día; mientras los productos petrolíferos marítimos alcanzaron los 186 millones de euros diarios, lo que supone su nivel más alto desde agosto de 2024.

China e India continúan siendo los dos principales compradores mundiales de hidrocarburos rusos, seguidos de Turquía.