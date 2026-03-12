Estados Unidos encabeza la subida global de precios del gasoil, con aumentos cercanos al 40%

El aumento del precio de los combustibles que se ha registrado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, ha afectado prácticamente a todos los países, pero la subida es desigual según las regiones, con mayor afectación en Estados Unidos y Europa, frente a lo que sucede en Asia o en países de América del Sur como Brasil, donde las subidas son mucho menores. En EEUU los incrementos alcanzan el 38,7% en el caso del gasoil.

Según datos oficiales recogidos por la web globalpetrolprices.com, los precios han subido en general bastante más en el gasóleo que en la gasolina. Por ejemplo, en la zona euro el combustible diésel ha subido un 21% entre el 2 y el 9 de marzo (de 1,57 a 1,90 euros/litro), mientras que la gasolina solo ha aumentado un 14,3% (de 1,57 a 1,80 euros).

En Estados Unidos, el diésel también experimenta una subida muy superior a la gasolina al situarse el 9 de marzo en torno a los 1,11 euros por litro, un 38,7% más que siete días antes. En el caso de la gasolina el aumento fue del 17,6% (de 0,68 a 0,80 céntimos de euro por litro). Hay que señalar que, al contrario de lo que sucede en otras zonas del mundo como Europa, en Estados Unidos la mayoría de vehículos de uso no industrial emplean gasolina en lugar de gasoil.

Dentro de Europa también se registran diferencias importantes entre los distintos países. Reino Unido apenas registra subidas del 4,8% en el diésel y del 2,7% en la gasolina, durante el período citado, mientras que España sufrió aumentos del 20,6% y del 10%, respectivamente. En Alemania los incrementos fueron del 16% (díésel) y del 6,3% (gasolina); en Francia llegaron al 14,7% (diésel) y al 5,1% (gasolina); y en Italia subió un 8,1% el diésel y un 4,2% la gasolina.

China y Japón, menores aumentos

Los incrementos de precios son menores en Asia. A pesar de ser uno de los países teóricamente más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, China registra incrementos de precios por debajo del 10% tanto en la gasolina (+6,7%) como en el diésel (+8,7). El hecho de que el país cuente con producción petrolífera propia y el funcionamiento del sistema político chino pueden explicar que los precios se hayan contenido. En Japón los precios han subido incluso menos, apenas un 5,4% el diésel y el 3,6% la gasolina. Sin embargo, algunos analistas señalan que el país puede acabar sufriendo mayores incrementos si el conflicto se prolonga por su dependencia de las importaciones petrolíferas.

Otro punto en el que los precios se resisten a subir es Latinoamérica una región menos dependiente de las importaciones de los países del golfo Pérsico. Brasil, que cuenta con producción petrolífera propia y con una compañía semipública como Petrobras, apenas ha registrado una subida del 5% en el precio de la gasolina mientras que el diésel se mantiene prácticamente sin aumentos desde el inicio del conflicto.

Lo mismo ocurre en otros países de la zona. Argentina apenas ha registrado alzas del 2% en los combustibles en este período, mientras que en Colombia incluso han llegado a bajar ligeramente y en Venezuela los precios no registran variaciones significativas por el momento ni se espera que las haya, ya que los precios están bajo control total del gobierno.