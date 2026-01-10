Groenlandia, un tesoro estratégico de recursos críticos

El territorio autónomo de Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, está ahora en el punto de mira del presidente Donald Trump.

En vísperas de la reunión de su secretario de Estado, Marco Rubio, con autoridades danesas y groenlandesas, en Estados Unidos no contemplan otra opción que no pase por hacerse con la isla ártica —sea a través de una compra o de una intervención militar— dada su ubicación estratégica y su abundancia de minerales estratégicos.

El último argumento del mandatario norteamericano para justificar sus pretensiones fue la "seguridad nacional"; una argumentación detrás de la cual se encuentra el control de accesos al Atlántico Norte.

No obstante, poco antes de su segunda toma de posesión ya había hablado de su intención de adquirir Groenlandia debido a los "intereses económicos" de Estados Unidos en la región.

Con importantes yacimientos de tierras raras y una abundante cantidad de minerales estratégicos, aunque de difícil acceso por la escasa infraestructura y las condiciones climatológicas, la isla ártica podría convertirse en un actor clave en el futuro.